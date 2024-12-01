Футболист клуба Серии А потерял сознание в матче против Интера
Эдорадо Бове не смог продолжить матч.
В рамках 14-го тура Серии А Фиорентина встретилась с Интером.
На 15-ой минуте матча произошел очень досадный эпизод. Эдоардо Бове потерял сознание без контакта с соперниками.
Несколько минут полузащитнику оказывали помощь на поле, но так и не смогли привести его в чувство.
Футболиста увезли в больницу, по информации итальянских СМИ, он дышит самостоятельно. Матч был приостановлен, и, вероятно, команды не доиграют сегодня
Отметим, что в прошлом сезоне подобный эпизод произошел с защитником Ромы Эваном Н'Дика.
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