Голкипер Ференцвароша - о победе над Динамо: Они могли наказать нас

Вратарь венгерского Ференцвароша Дибус Денеш поделился мыслями о победе над Динамо в Лиге Европы.

По словам Денеша, "бело-синие" могли воспользоваться погрешностями соперника, но в целом «фради» провели хороший матч.

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"Это был хороший поединок от нашей команды. Даже на первых минутах матча мы владели инициативой на поле. Однако соперник мог наказать нас за ошибки в обороне.

После удаления мы начали понимать, что имеем преимущество. Во второй половине нужно было сконцентрироваться на игре в атаке. Нам это удалось. Забили гол, а затем и еще несколько. Получилась очень хорошая победа", - сказал Денеш в интервью одному из местных изданий.

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