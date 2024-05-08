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Хуммельс забил в плей-офф Лиги Чемпионов впервые с игры против Шахтера 11 лет назад

Последний раз Матс забивал на стадии 1/8 финала, играя на Донбасс-Арене
Сегодня, 00:04

В рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов Боруссия на выезде одолела ПСЖ со счетом 0:1. Единственный гол забил Матс Хуммеьс.

Как сообщает издание Squawka, 35-летний защитник впервые с 2013 года забил в плей-офф. Тогда он это сделал в украинском Донецке, играя на Донбасс Арене против Шахтера (2:2).

В том розыгрыше Боруссия дошла до финала, где сыграла с Баварией. Поединок состоялся на Уэмбли.

Примечательно, что в этом году финал также должен состояться на Уэмбли, и туда уже попала Боруссия, а Бавария еще может завоевать это право завтра, если победит Реал

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс

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