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ПСЖ - Боруссия Д 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 07.05.2024

У немецкого клуба появилась возможность выиграть второй для себя главный евротрофей.
Сегодня, 00:57
ПСЖ - Боруссия Д / Getty Images
ПСЖ - Боруссия Д / Getty Images

Во вторник, 7 мая, в Париже в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд снова обыграла ПСЖ со счетом 1:0.

На стартовых минутах второй половины игры центральный защитник "шмелей" Матс Хуммельс отметился голом, замкнув подачу Юлиана Брандта с углового.

По сумме двух матчей команда Эдина Терзича победила 2:0 и стала первым финалистом турнира.

Вашему вниманию видео гола и лучших моментов матча ПСЖ - Боруссия Д в полуфинале Лиги чемпионов:

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ПСЖ - Боруссия Д 0:1 (по сумме двух матчей 0:2)
Гол: Хуммельс, 50.

Ожидаемые голы (xG): 3,22 - 0,76
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 31 - 7
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 8 - 5

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш - Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 76), Витинья, Руис (Асенсио, 63) - Дембеле, Рамуш (Барколя, 63), Мбаппе.

Боруссия Д: Кобель - Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен - Джан, Забитцер, Санчо (Зюле, 67), Брандт (Нмеча, 85), Адейеми (Ройс, 56) - Фуллькруг.

Предупреждения: Дембеле, Хакими - Забитцер, Хуммельс.

Источник: MEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Боруссия Дортмунд

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Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Победный гол Хуммельса в обзоре матча Лиги чемпионов ПСЖ - Боруссия Д

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