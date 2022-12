"Абсолютная легенда": икона Манчестер Юнайтед призвал посвятить Фьюри в рыцари

В ночь на воскресенье, 4 декабря, Тайсон Фьюри в не самом интригующем поединке защитил чемпионство в супертяжелом весе по версии WBC от посягательств Дерека Чисоры.

Судья был вынужден остановить одностороннее побоище в десятом раунде - 34-летний британец сохранил титул.

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, ныне работающий главным тренером американского Ди Си Юнайтед заявил, что его соотечественника должны посвятить в рыцари за все его заслуги перед короной.

"Я думаю, что он лучший из тех, кого мы видели за долгое время, и я не думаю, что кто-то сможет его победить", — сказал Руни после боя в интервью для talkSPORT. "Он абсолютная легенда - он достоин этого статуса за то, что он сделал для бокса. Он интересен, его навыки невероятны, его менталитет невероятен".

"Если быть честным, я думаю, что его следует посвятить в рыцари, потому что он не боялся ездить за границу, он выигрывал титулы за границей, защищал их за границей, и он олицетворяет все, что такое бокс".

🥊 “He’s the best we’ve seen for a long time. I don’t think anyone will beat him.”



👏 “I probably think he should be knighted, if I’m being honest.”@WayneRooney calls for @Tyson_Fury to be Knighted ⚔️ pic.twitter.com/XkEmu7jb5z