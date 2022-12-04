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"Абсолютная легенда": икона Манчестер Юнайтед призвал посвятить Фьюри в рыцари

По мнению Уэйна Руни, "Цыганский король" должен стать рыцарем.
Сегодня, 21:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

В ночь на воскресенье, 4 декабря, Тайсон Фьюри в не самом интригующем поединке защитил чемпионство в супертяжелом весе по версии WBC от посягательств Дерека Чисоры.

Судья был вынужден остановить одностороннее побоище в десятом раунде - 34-летний британец сохранил титул.

Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, ныне работающий главным тренером американского Ди Си Юнайтед заявил, что его соотечественника должны посвятить в рыцари за все его заслуги перед короной.

"Я думаю, что он лучший из тех, кого мы видели за долгое время, и я не думаю, что кто-то сможет его победить", — сказал Руни после боя в интервью для talkSPORT. "Он абсолютная легенда - он достоин этого статуса за то, что он сделал для бокса. Он интересен, его навыки невероятны, его менталитет невероятен".

"Если быть честным, я думаю, что его следует посвятить в рыцари, потому что он не боялся ездить за границу, он выигрывал титулы за границей, защищал их за границей, и он олицетворяет все, что такое бокс".

Напомним, что после боя Тайсон Фьюри много чего высказал в лицо украинского непобежденного чемпиона Александра Усика, который не стал на это никак реагировать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Тайсон Фьюри Уэйн Руни

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