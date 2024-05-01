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Бывший вингер сборной Уэльса и Тоттенхэма ушел из жизни

Терри Мэдвин умер в возрасте 91 года.
Сегодня, 15:12
Тэрри Медвин
Тэрри Медвин

Британский футбол понес очередную невосполнимую потерю.

Как сообщает BBC, в возрасте 91 года скончался экс-игрок сборной Уэльса и Тоттенхэма Терри Мэдвин. Причина смерти не сообщается.

Мэдвин был автором победного гола в ворота Венгрии на Чемпионате мира в 1958, который позволил Уэльсу пройти в четвертьфинал турнира, где их выбила Бразилия с Пеле. Также он был частью Тоттенхэма, который в 1961 выиграл Чемпионат и Кубок Англии, став первым клубом в 20 столетии, которому это удалось.

За «шпор» Терри играл с 1956 по 1963 годы, пока не был вынужден завершить карьеру из-за травмы колена. После завершения карьеры игрока тренировал Фулхэм и был ассистентом Джона Тошака в Суонсе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм уэльс

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