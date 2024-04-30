Манчестер Юнайтед готов продать свою главную звезду

Рэшфорд вряд ли сможет покинуть манкунианцев уже в ближайшее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед установил цену за нападающего Маркуса Рэшфорда в более чем 70 млн фунтов и не ожидает значительных предложений по трансферу игрока в этом году.

Клуб не планирует активно продавать англичанина, однако готов рассмотреть разумные предложения. Об этом сообщает издание ESPN.

Читай также: Манчестер Юнайтед продаст Рэшфорда только при одном условии

ПСЖ готов подписать Рэшфорда как потенциальную цель, но приоритетом для них является замена уходящего в Реал Килиана Мбаппе.

При этом, уход Маркуса поможет Манчестер Юнайтед улучшить свое финансовое положение, ведь клуб сейчас крайне ограничен в своем бюджете.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!