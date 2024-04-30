iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед готов продать свою главную звезду

Рэшфорд вряд ли сможет покинуть манкунианцев уже в ближайшее трансферное окно.
30 апреля, 20:22
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед установил цену за нападающего Маркуса Рэшфорда в более чем 70 млн фунтов и не ожидает значительных предложений по трансферу игрока в этом году.

Клуб не планирует активно продавать англичанина, однако готов рассмотреть разумные предложения. Об этом сообщает издание ESPN.

Читай также: Манчестер Юнайтед продаст Рэшфорда только при одном условии

ПСЖ готов подписать Рэшфорда как потенциальную цель, но приоритетом для них является замена уходящего в Реал Килиана Мбаппе.

При этом, уход Маркуса поможет Манчестер Юнайтед улучшить свое финансовое положение, ведь клуб сейчас крайне ограничен в своем бюджете.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед намерен усилить линию атаки вингером Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед намерен усилить линию атаки вингером Кристал Пэлас
Лидера Манчестер Юнайтед заметили в ночном клубе с колумбийской моделью Лидера Манчестер Юнайтед заметили в ночном клубе с колумбийской моделью
Футболист-неудачник Манчестер Юнайтед нанял личного фотографа для съемки на матчах Футболист-неудачник Манчестер Юнайтед нанял личного фотографа для съемки на матчах
Безумное футбольное лето: календарь матчей сборных Украины на Евро и Олимпиаде Безумное футбольное лето: календарь матчей сборных Украины на Евро и Олимпиаде
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина21:55
Безумное футбольное лето: календарь матчей сборных Украины на Евро и Олимпиаде
Украина21:53
Украина получила соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024
Европа21:46
Два хавбека Реала претендуют на награду, которую четыре года подряд выигрывал Бензема
Европа21:44
Челси может заменить Почеттино бывшим тренером клуба
Европа21:21
А как же Лунин? Куртуа может сыграть в решающих матчах сезона Реала
Другие страны21:11
Интер Майами ведет переговоры с еще одним другом Месси
Украина20:55
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа20:48
Манчестер Юнайтед намерен усилить линию атаки вингером Кристал Пэлас
Европа20:35
Моуринью хочет возглавить европейский топ-клуб
Европа20:17
Легенда МЮ - о работе тренером: Я вообще не понимал, что происходит
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK