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Манчестер Юнайтед продаст Рэшфорда только при одном условии

"Красные дьяволы" хотят дать воспитаннику шанс восстановить репутацию, но также готовы рассмотреть щедрое предложение.
Вчера, 22:45
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед продаст Маркуса Рэшфорда только если клуб получит солидное предложение, а сам игрок заявит о желании сменить обстановку, сообщает The Athletic.

Однако, по информации источника, манкунианцы не горят желанием избавляться от своего воспитанника, у которого осталось чуть более четырех лет по контракту.

В приоритете у "красных дьяволов" сохранить 26-летнего вингера и поработать с ним для возвращения его лучшей формы прошлых сезонов.

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Напомним, что Маркус Рэшфорд подписал новый пятилетний контракт сразу после прошлого сезона, который стал самым успешным в его карьере: англичанин сделал 30+10 в 56 поединках МЮ.

А вот нынешний сезон очень контрастирует с предыдущим: всего 8 голов и 5 ассистов в 40 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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Манчестер Юнайтед продаст Рэшфорда только при одном условии
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