Манчестер Юнайтед продаст Рэшфорда только при одном условии

"Красные дьяволы" хотят дать воспитаннику шанс восстановить репутацию, но также готовы рассмотреть щедрое предложение.

Манчестер Юнайтед продаст Маркуса Рэшфорда только если клуб получит солидное предложение, а сам игрок заявит о желании сменить обстановку, сообщает The Athletic.

Однако, по информации источника, манкунианцы не горят желанием избавляться от своего воспитанника, у которого осталось чуть более четырех лет по контракту.

В приоритете у "красных дьяволов" сохранить 26-летнего вингера и поработать с ним для возвращения его лучшей формы прошлых сезонов.

Читай также: Только три клуба АПЛ проголосовали против введения потолка расходов

Напомним, что Маркус Рэшфорд подписал новый пятилетний контракт сразу после прошлого сезона, который стал самым успешным в его карьере: англичанин сделал 30+10 в 56 поединках МЮ.

А вот нынешний сезон очень контрастирует с предыдущим: всего 8 голов и 5 ассистов в 40 матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!