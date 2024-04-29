Только три клуба АПЛ проголосовали против введения потолка расходов

В июне будет принято окончательное решение по данному нововведению.

В понедельник, 29 апреля, состоялось собрание клубов АПЛ, во время которого проводилось голосование за введение потолка расходов, который будет ограничивать команды в трансферных выплатах, зарплатах игроков и агентских комиссиях.

Как сообщает Sky Sports, 16 клубов проголосовали за нововведение. Но нашлись и те, кто выступил против.

По информации источника, идея не понравилась Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Астон Вилле. К тому же, от голосования воздержался Челси.

Ожидается, что финальное голосование состоится после сезона в июне. Потолок расходов предполагается ввести в сезоне-2025/26.

Читай также: Антони - о своем трансфере: Никто бы не говорил о деньгах, если бы моя игра и команды была на высоте

Данное ограничение призвано заменить нынешние правила прибыли и устойчивого развития, из-за которых в этом году пострадали Эвертон и Ноттингем Форест, а в следующем - Лестер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!