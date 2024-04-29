iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В АПЛ может появиться потолок зарплат

Сегодня клубы будут голосовать за нововведение.
Сегодня, 09:30
АПЛ / Getty Images
АПЛ / Getty Images

В понедельник, 29 апреля, клубы АПЛ проведут голосование за введение в лиге потолка зарплат, пишет журналист Sky Каве Солкехол.

Эта идея обсуждалась внутри лиги в течение некоторого времени, и некоторые из грандов не согласны с ней. Гранды могут проголосовать против, чтобы сохранить свое преимущество, мотивировав это тем, что нарушениями британского законодательства.

В теории, введение потолка зарплат должно повысить конкуренцию между клубами, но с другой стороны может негативно сказаться на возможностях клубов на европейской арене.

При этом, ограничение будет заключаться не в том, сколько клубы смогут платить тому или иному игроку, а в том, сколько клуб сможет потратить на состав в плане зарплат, трансферов и агентских выплат. 

На текущий момент вариантами являются суммы от 466 до 518 млн фунтов - доход от трансляций клуба с последнего места, умноженный на определенное значение.

Ранее также сообщалось, что МЮ намерен подписать одного из лидеров Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Реал нацелился на очередную суперзвезду в 2025 году Реал нацелился на очередную суперзвезду в 2025 году
"Позаботимся об этом парне и перейдем к следующему": Бенавидес сделал заявление о бое с Гвоздиком "Позаботимся об этом парне и перейдем к следующему": Бенавидес сделал заявление о бое с Гвоздиком
Руководитель Хаас рассказал, как команду будет выбирать нового пилота Руководитель Хаас рассказал, как команду будет выбирать нового пилота
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа11:45
Реал нацелился на очередную суперзвезду в 2025 году
Бокс11:29
"Позаботимся об этом парне и перейдем к следующему": Бенавидес сделал заявление о бое с Гвоздиком
Формула 110:59
Руководитель Хаас рассказал, как команду будет выбирать нового пилота
Бокс10:58
Бокс: расписание боев
Бокс10:55
"Победит сильнейший": Ломаченко прибыл в Австралию на бой с Камбососом и сделал первое заявление
Бокс10:26
Промоутер Джошуа назвал условие для боя с Уайлдером
Европа10:25
Арсенал и Ман Юнайтед намерены подписать защитника сборной Англии
Украина10:00
УПЛ: Полесье встретится с Ворсклой
Украина09:55
Умер экс-тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Европа09:30
В АПЛ может появиться потолок зарплат
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK