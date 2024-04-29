В АПЛ может появиться потолок зарплат

Сегодня клубы будут голосовать за нововведение.

В понедельник, 29 апреля, клубы АПЛ проведут голосование за введение в лиге потолка зарплат, пишет журналист Sky Каве Солкехол.

Эта идея обсуждалась внутри лиги в течение некоторого времени, и некоторые из грандов не согласны с ней. Гранды могут проголосовать против, чтобы сохранить свое преимущество, мотивировав это тем, что нарушениями британского законодательства.

В теории, введение потолка зарплат должно повысить конкуренцию между клубами, но с другой стороны может негативно сказаться на возможностях клубов на европейской арене.

При этом, ограничение будет заключаться не в том, сколько клубы смогут платить тому или иному игроку, а в том, сколько клуб сможет потратить на состав в плане зарплат, трансферов и агентских выплат.

На текущий момент вариантами являются суммы от 466 до 518 млн фунтов - доход от трансляций клуба с последнего места, умноженный на определенное значение.

Ранее также сообщалось, что МЮ намерен подписать одного из лидеров Барселоны.

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