Манчестер Юнайтед хочет видеть в своих рядах одного из лидеров Барселоны

Араухо может сменить клуб этим летом.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к защитнику Барселоны Рональду Араухо. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Английский клуб сделал решительный шаг в последние недели и готовит предложение о покупке игрока.

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При этом, Бавария готова была заплатить за Араухо до 80 миллионов евро, но Манчестер Юнайтед намерен превзойти эту сумму и предложить больше.

В текущем сезоне на счету 25-летнего уругвайца один гол в 22 раз матчах Ла Лиги.

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