Антони - о своем трансфере: Никто бы не говорил о деньгах, если бы моя игра и команды была на высоте

Игрок Манчестер Юнайтед Антони снова подчеркнул, что огромная сумма, выплаченная за его переход, никак на него не давит.

Более того, вингер заявил, что если бы команда демонстрировала результаты лучше, никто бы и не говорил о тех деньгах.

При этом бразилец также заявил, что вся эта критика, которая обрушивается на него, заставляет его все усердней и усердней работать на тренировках.

"Сумма трансфера на самом деле не влияет на меня, потому что я знаю себе цену. Деньги есть деньги, и, очевидно, все говорят об этом, но никто бы не говорил, если бы игра – моя и всей команды – была на высоте.

Это просто повод работать усерднее, зная, что я могу стать лучше, я знаю себе цену и буду доказывать это.

Критика никуда не денется, и это заставляет меня работать усерднее и доказывать свой уровень в первую очередь самому себе. Я собираюсь продолжать работать, отдавая все силы команде, потому что самое главное – иметь хороший настрой и быть сосредоточенным", - приводит слова Антони The Athletic.

Напомним, ранее бразилец отличился первым голом в АПЛ в текущем сезоне.

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