iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Антони забил первый гол за МЮ в этом сезоне АПЛ

Ранее бразилец забивал только в Кубке Англии.
Сегодня, 18:59
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Бразильский вингер Манчестер Юнайтед Антони впервые забил в текущем сезоне.

Напомним, игрока купили за 95 млн евро летом 2022 года. В своем дебютном сезоне Антони провел 47 матчей, забив 10 голов и отдав пять ассистов.

Ожидалось, что в текущем сезоне бразилец адаптируется к новой лиге и сможет прибавить, но нет. В 35 матчах АПЛ у бразильца одно результативное действие и два гола в Кубке Англии.

В матче против Бернли бразилец забил гол на 79-й минуте, что стало его первым голом в текущей кампании АПЛ.

Однако гол бразильца не смог обеспечить Ман Юнайтед победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Байер на последних секундах спасся от первого поражения в сезоне, вырвав ничью со Штутгартом Байер на последних секундах спасся от первого поражения в сезоне, вырвав ничью со Штутгартом
Эвертон без Миколенко одолел Брентфорд и гарантировал себе место в АПЛ Эвертон без Миколенко одолел Брентфорд и гарантировал себе место в АПЛ
Ювентус и Милан не определили сильнейшего в центральном матче тура Ювентус и Милан не определили сильнейшего в центральном матче тура
Барселона пытается оформить трансфер хавбека сборной Испании Барселона пытается оформить трансфер хавбека сборной Испании
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа21:35
Байер на последних секундах спасся от первого поражения в сезоне, вырвав ничью со Штутгартом
Европа21:25
Эвертон без Миколенко одолел Брентфорд и гарантировал себе место в АПЛ
Европа20:56
Ювентус и Милан не определили сильнейшего в центральном матче тура
Европа20:20
Барселона пытается оформить трансфер хавбека сборной Испании
Гимнастика20:10
Ковтун завоевал второе за день золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике
Украина20:02
Таблица УПЛ: Шахтер и Динамо отрываются от всех, Рух почти догнал Днепр-1, Минай борется за выживание
Украина19:59
Бомбардиры УПЛ: Ванат снова забил, Сикан и Гуцуляк догнали Буяльского
Украина19:56
УПЛ: Минай победил Черноморец, Динамо обыграло Днепр-1, Шахтер разгромил ЛНЗ, Рух не имел проблем с Вересом
Украина19:52
Рух одолел Верес, чем прервал трехматчевую серию без побед
Гимнастика19:40
Ковтун стал двукратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK