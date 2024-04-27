Антони забил первый гол за МЮ в этом сезоне АПЛ

Ранее бразилец забивал только в Кубке Англии.

Бразильский вингер Манчестер Юнайтед Антони впервые забил в текущем сезоне.

Напомним, игрока купили за 95 млн евро летом 2022 года. В своем дебютном сезоне Антони провел 47 матчей, забив 10 голов и отдав пять ассистов.

Ожидалось, что в текущем сезоне бразилец адаптируется к новой лиге и сможет прибавить, но нет. В 35 матчах АПЛ у бразильца одно результативное действие и два гола в Кубке Англии.

В матче против Бернли бразилец забил гол на 79-й минуте, что стало его первым голом в текущей кампании АПЛ.

Однако гол бразильца не смог обеспечить Ман Юнайтед победу.

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