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Манчестер Юнайтед - Бернли 1:1: обзор матча и результат игры 27.04.2024

Пенальти на последних минутах за фол со стороны Андре Онана свел на нет усилия манкунианцев.
Сегодня, 19:08
Манчестер Юнайтед - Бернли / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Бернли / Getty Images

В субботу, 27 апреля, на Олд Траффорд в рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги встретились Манчестер Юнайтед и Бернли.

Первые минут 15 команда Эрика тен Хага провела чуть ли не образцово, однако забить ей не удалось.

Как это часто бывает в этом сезоне, соперник манкунианцев перехватил преимущество. В итоге главным героем первого тайма стал Андре Онана, который оформил несколько хороших сейвов.

После перерыва болельщики увидели достаточно равную игру. Казалось, что голов в этот день они не увидят.

Но это исправил Антони, который воспользовался ошибкой соперника: бразилец перехватил мяч, убежал на свидание с вратарем и из непростого положения отправил мяч в дальний угол.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Фанаты "красных дьяволов" уже готовились отмечать вторую победу подряд, но за несколько минут до конца основного времени главный арбитр их сильно огорчил.

После просмотра повтора он назначил пенальти в ворота их команды: Андре Онана влетел руками в Зеки Амдуни. Сам пострадавший и исполнил 11-метровый.

Уже в добавленное время сами манкунианцы претендовали на пенальти, но ни судья, ни его помощники на VAR решили не награждать хозяев поля ударом с "точки" после попадания мяча в руку защитника "кларетовых".

В итоге команды поделили очки: Манчестер Юнайтед продолжает занимать шестое место с 54-мя очками в активе, а Бернли идет предпоследним, имея 24 балла.

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бернли 35-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Бернли 1:1
Гол: Антони, 79 - Амдуни, 88 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 1,57 - 1,57
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 27 - 16
Удары в створ: 10 - 7
Фолы: 7 - 11

Манчестер Юнайтед: Онана - Ван-Биссака, Каземиро, Магуайр, Далот - Мэйну (МакТоминей, 65 (Маунт, 90+2)), Эриксен (Амрабат, 81), Антони, Фернандеш, Гарначо - Хойлунд (Диалло, 65).

Бернли: Мурич - Ассиньон, О'Ши, Эстев, Витиньо - Фостер, Берге, Каллен, Ларсен (Гудмундссон, 72) - Одобер, Фофана (Амдуни, 57).

Предупреждения: Антони - Одобер, Каллен, Эстев.

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