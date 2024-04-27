Лейпциг - Боруссия Дортмунд 4:1: обзор матча и результат игры 27.04.2024

"Красные быки" благодаря победе ушли в отрыв от соседей по турнирной таблице.

В субботу, 27 апреля, Лейпциг принимал на своем поле дортмундскую Боруссию в матче 31-го тура Бундеслиги.

"Красные быки", хоть и пропустили первыми, взяли верх в противостоянии соседей по турнирной таблице, одержав разгромную победу со счетом 4:1.

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Боруссия вышла вперед на 20-й минуте поединка, когда Джейдону Санчо удался точный удар в девятку. Тем не менее хозяевам поля потребовалось три минуты, чтобы выровнять ситуацию - Лоис Опенда записал на свой счет гол, который был подтвержден после консультации с VAR на предмет офсайда. А перед перерывом Беньямин Шешко еще и обеспечил Лейпцигу преимущество в один мяч.

Уже в дебюте второй половины встречи Мохамед Симакан увеличил разрыв в счете, поразив нижний угол ворот, а под конец поединка Кристоф Баумгартнер оформил разгром соперника.

Благодаря этой победе Лейпциг, занимающий четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрал 62 очка и увеличил отрыв от Боруссии Д до пяти баллов.

Статистика матча Лейпциг - Боруссия Дортмунд 31-го тура чемпионата Германии

Лейпциг - Боруссия Д 4:1

Голы: Опенда, 23, Шешко, 45+2, Симакан, 46, Баумгартнер, 80 - Санчо, 20

Ожидаемые голы (xG): 3.19 - 1.66

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 21 - 12

Удары в створ: 7 - 5

Угловые: 5 - 8

Фолы: 11 - 7

Атаки: 84 - 98

Лейпциг: Гулачи - Симакан (Генрихс, 51), Орбан, Люкеба, Раум - Айдара (Зайвальд, 87), Шлагер (Кампль, 88) - Ольмо, Симонс - Опенда (Клостерманн, 88), Шешко (Баумгартнер, 70)

Боруссия Д: Кобель - Вольф, Хуммельс (Зюле, 52), Шлоттербек, Рьерсон (Мукоко, 71) - Нмеча, Озджан (Байно-Гиттенс, 63), Брандт - Санчо, Фюллькруг, Адееми (Ройс, 46)

Предупреждения: Симакан - Санчо, Шлоттербек.

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