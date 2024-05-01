"Бро, ты не в Испании": Экс-форвард Зари потроллил одноклубника за внешний вид

Бывший нападающий Зари Эмманюэль Деннис, который сейчас выступает за Уотфорд, в шутливой форме раскритиковал наряд своего партнера по команде Уэсли Худта.

Нигерийцу не очень понравилась яркая и легкая одежда, в которой его одноклубник пришел на тренировку, и он решил снять на видео, как троллит его.

Читай также: Польские фанаты призвали "выслать домой" экс-игрока Зари из-за скандала во время интервью

«Касабланка! Броо, ты не в Испании, ты в Англии, бро, погода здесь всегда плохая", - говорит на видео Деннис и громко смеется.

😭🇳🇬 Watford's Emmanuel Dennis did not rate Wesley Hoedt's outfit!



"Bro your not in Spain, your in England!" 🌧️ pic.twitter.com/h1K0VncElT — EuroFoot (@eurofootcom) May 1, 2024

Отметим, что Эмманюэль играет за «шершней» на правах аренды из Ноттингем Форест и летом вернется в клуб АПЛ. За команду из второго дивизиона Англии форвард сыграл 17 матчей и забил 4 гола. Худт, в свою очередь, принадлежит Уотфорду и за 43 матча забил 2 мяча и отдал 3 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!