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"Бро, ты не в Испании": Экс-форвард Зари потроллил одноклубника за внешний вид

Эмманюэль Деннис не очень оценил летнюю одежду Уэсли Худта
Сегодня, 16:12
Эмманюель Деннис
Эмманюель Деннис

Бывший нападающий Зари Эмманюэль Деннис, который сейчас выступает за Уотфорд, в шутливой форме раскритиковал наряд своего партнера по команде Уэсли Худта.

Нигерийцу не очень понравилась яркая и легкая одежда, в которой его одноклубник пришел на тренировку, и он решил снять на видео, как троллит его.

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«Касабланка! Броо, ты не в Испании, ты в Англии, бро, погода здесь всегда плохая", - говорит на видео Деннис и громко смеется.

Отметим, что Эмманюэль играет за «шершней» на правах аренды из Ноттингем Форест и летом вернется в клуб АПЛ. За команду из второго дивизиона Англии форвард сыграл 17 матчей и забил 4 гола. Худт, в свою очередь, принадлежит Уотфорду и за 43 матча забил 2 мяча и отдал 3 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эмманюэль Деннис

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