"Бро, ты не в Испании": Экс-форвард Зари потроллил одноклубника за внешний вид

😭🇳🇬 Watford's Emmanuel Dennis did not rate Wesley Hoedt's outfit! "Bro your not in Spain, your in England!" 🌧️ pic.twitter.com/h1K0VncElT

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...