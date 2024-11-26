Формула-1 официально утвердила участие 11-й команды в чемпионате

GM/Кадиллак появится в пелотоне в сезоне-2026.

Формула-1 выпустила официальное заявление, в котором подтвердила расширение чемпионата до 11-ти команд.

Как ранее сообщалось, во время Гран-при Вегаса действительно состоялись переговоры между серией, ФИА и Дженерал Моторс.

В результате все стороны договорились об участие американского производителя в чемпионате с 2026 года.

В первые два года Кадиллак будет клиентской командой, GM планирует начать выпускать собственные силовые установки лишь к 2028 году. Тогда команда получит заводской статус.

В качестве базы Кадиллак будет использовать инфраструктуру Андретти-Глобал, расположенную в Сильверстоуне. На текущий момент база уже начала свою работу.

Ранее также сообщалось, что Александр Бондарев проведет следующий сезон в Формуле-4.

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