Возлюбленная Роналду показала украшенную елку - подготовка к Рождеству
Джорджина Родригес готова встречать новогодние праздники.
Джорджина Родригес, невеста футболиста сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду, сделала новую публикацию в Instagram.
Модель показала, как готовится к зимним праздникам.
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Джорджина добавила фото того, как украсила рождественскую елку.
Напомним, невеста игрока Динамо разделась в свой день рождения.
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