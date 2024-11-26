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Возлюбленная Роналду показала украшенную елку - подготовка к Рождеству

Джорджина Родригес готова встречать новогодние праздники.
Сегодня, 00:45
Джорджина Родригес / Instagram
Джорджина Родригес / Instagram

Джорджина Родригес, невеста футболиста сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду, сделала новую публикацию в Instagram.

Модель показала, как готовится к зимним праздникам.

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Джорджина добавила фото того, как украсила рождественскую елку. 

Напомним, невеста игрока Динамо разделась в свой день рождения.

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