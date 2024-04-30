Футболист-неудачник Манчестер Юнайтед нанял личного фотографа для съемки на матчах

Вингер Антони Манчестер Юнайтед нанял личного фотографа для съемки его действий на матчах и создания каталога для частной коллекции.

По данным издания The Sun, он использует эти снимки для социальных сетей и рекламы.

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В последнем матче против Бернли Антони забил первый гол в сезоне АПЛ и отпраздновал его, засунув мяч под футболку, обнявшись с фотографом и показав игрушечного ежика Соника.

Источник: Getty Images

Футболист объяснил, что посвятил празднование своему сыну Лоренцо, который обожает Соника, и также заявил, что его семья ожидает появления еще одного ребенка.

В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца один гол и один ассист в 27 матчах АПЛ.

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