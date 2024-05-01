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Черноморец - Шахтер 1:4 Обзор и результат матча чемпионата Украины 01.05.2024

Донецкий клуб укрепился на первой строчке.
Сегодня, 14:53
Черноморец - Шахтер / УПЛ
Черноморец - Шахтер / УПЛ

В среду, 1 мая, в рамках перенесенного 12-го тура УПЛ Черноморец принимал Шахтер. Матч завершился победой гостей со счетом 4:1.

Главный героем следует признать Марлона Гомеса, который отличился хет-триком в первом тайме. На это одесситы смогли ответить лишь одним голом Зиги Бадибанга.

Источник: УПЛ

Во второй половине игры Марьян Швед довел счет в игре до разгромного, чем установил финальный результат на табло.

Таким образом после 26 туров УПЛ Черноморец занимает десятое место с 29-ю очками, а Шахтер идет первым, набрав 64 балла.

Статистика матча Черноморец - Шахтер чемпионата Украины

Черноморец - Шахтер 1:4

Голы: Бадибанга, 12 - Марлон, 3, 16, 42, Швед, 66

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 3 - 19
Удары в створ: 1 - 11
Угловые: 1 - 5
Фолы: 10 - 12

Черноморец: Варакута – Ермаков, Салюк, Васильев, Путря – Брагару, Шпорн, Авагимян – Штогрин, Бойчук, Бадибанга.

Шахтер: Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Крыськив – Кевин, Судаков, Марлон, Зубков – Сикан.

Предупреждения: Васильев, 40

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