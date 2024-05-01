Оформил хет-трик: Марлон Гомес забил сумасшедший гол за Шахтер

В рамках перенесенного 12-го тура чемпионата Украины Черноморец принимает Шахтер.

В первом тайме в составе "горняков" хет-трик оформил новичок команды Марлон Гомес.

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Третий гол бразильца выдался особо шикарным.

После первого тайма счет в матче - 3:1 в пользу Шахтера.

Ранее сообщалось, что агент Судакова встретился с представителями одного из лондонских клубов.

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