Агент Судакова встретился с представителями одного из лондонских клубов
Тоттенхэм провел встречу с агентом полузащитника Шахтера Георгия Судакова Вадимом Шаблием, сообщает The Mirror.
По информации издания, стороны встретились посреди недели и обсудили потенциальный летний переход 21-летнего украинца в стан "шпор".
В качестве косвенного подтверждения приводится фотография, которую Шаблий опубликовал у себя в Instagram. На ней агент стоит на газоне стадиона лондонцев.
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Стоит отметить, что Тоттенхэм будет не единственным клубом, который попытается приобрести Судакова.
Помимо команды Анге Постекоглу на полузащитника претендуют другие лондонские клубы, а также представители итальянской Серии А.
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