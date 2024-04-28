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Агент Судакова встретился с представителями одного из лондонских клубов

На талантливого хавбека нашелся еще один претендент.
Сегодня, 13:16
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Тоттенхэм провел встречу с агентом полузащитника Шахтера Георгия Судакова Вадимом Шаблием, сообщает The Mirror.

По информации издания, стороны встретились посреди недели и обсудили потенциальный летний переход 21-летнего украинца в стан "шпор".

В качестве косвенного подтверждения приводится фотография, которую Шаблий опубликовал у себя в Instagram. На ней агент стоит на газоне стадиона лондонцев.

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Стоит отметить, что Тоттенхэм будет не единственным клубом, который попытается приобрести Судакова.

Помимо команды Анге Постекоглу на полузащитника претендуют другие лондонские клубы, а также представители итальянской Серии А.

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