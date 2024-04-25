Судаков попал в сферу интересов топ-клубов Англии

Украинец может оказаться в стане лондонского клуба.

Николо Скира уточнил информацию о том, что некоторые из топ-клубов АПЛ интересуются приобретением полузащитника Шахтера Георгия Судакова.

Известный инсайдер заявил, что среди этих команд оказались сразу два лондонских клуба - Арсенал и Челси.

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Ранее журналист отмечал, что донецкий клуб готов снова увеличить свой капитал после успешного трансфера Михаила Мудрика в Челси.

В текущем сезоне на счету 21-летнего украинца три гола и один ассист в 19 матчах УПЛ.

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