Судаков попал в сферу интересов топ-клубов Англии
Украинец может оказаться в стане лондонского клуба.
Николо Скира уточнил информацию о том, что некоторые из топ-клубов АПЛ интересуются приобретением полузащитника Шахтера Георгия Судакова.
Известный инсайдер заявил, что среди этих команд оказались сразу два лондонских клуба - Арсенал и Челси.
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Ранее журналист отмечал, что донецкий клуб готов снова увеличить свой капитал после успешного трансфера Михаила Мудрика в Челси.
В текущем сезоне на счету 21-летнего украинца три гола и один ассист в 19 матчах УПЛ.
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