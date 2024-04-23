Шевченко: Судаков - большой талант, который заиграл бы в Серии А или АПЛ

Теперь только осталось, чтобы какой-то клуб из этих чемпионатов сумел убедить Шахтер отпустить игрока.

По ходу нынешнего сезона хавбек Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков привлек к себе внимание многих топовых клубов Европы.

По мнению нового президента УАФ Андрея Шевченко, 21-летний украинец обладает всеми качествами, чтобы успешно заиграть в Италии или Англии.

"Судаков - очень интересный игрок: динамичный футболист, который может сыграть несколько ролей. Я впервые вызвал его в сборную три года назад", - цитирует легенду украинского и мирового футбола Николо Скира.

"Он большой талант, который может сделать большой прыжок в качестве, если бы он перешел в команду из Серии А или АПЛ".

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Ранее стало известно, что Георгий Судаков стал приоритетной целью гранда английского футбола на летнее трансферное окно.

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