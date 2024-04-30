Шахтер отправил нападающего в клуб МЛС
Американский клуб сможет выкупить 19-летнего футболиста.
Форвард Шахтера Кевин Келси продолжит карьеру в Цинциннати из МЛС.
Американский клуб арендовал 19-летнего игрока до конца года. У Цинциннати есть право выкупа Келси.
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Венесуэлец выступал за Шахтер с января 2023 года. Он принял участие в 37 матчах, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.
Контракт Кевина с украинским клубом истекает в 2027 году.
Напомним, агент Судакова встретился с представителями одного из лондонских клубов.
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Источник: ФК Шахтер Донецк