Шахтер отправил нападающего в клуб МЛС

Форвард Шахтера Кевин Келси продолжит карьеру в Цинциннати из МЛС.

Американский клуб арендовал 19-летнего игрока до конца года. У Цинциннати есть право выкупа Келси.

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Венесуэлец выступал за Шахтер с января 2023 года. Он принял участие в 37 матчах, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Контракт Кевина с украинским клубом истекает в 2027 году.

Напомним, агент Судакова встретился с представителями одного из лондонских клубов.

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