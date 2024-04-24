Экс-форвард Шахтера перешел в клуб второго бразильского дивизиона
Дентиньо почти год был без команды.
Бывший форвард донецкого Шазтаря Дентиньо наконец-то нашел себе новую команду.
Как сообщает издание Globo, 35-летний бразилец подписал контракт с клубом местного второго дивизиона Амазонас. Контракт с ним рассчитан до конца этого года.
С 2022 по 2023 год Дентиньо выступал за Сеару из той же бразильской Серии Б. За этот клуб нападающий провел 9 матчей, не забив ни одного гола.
С зимы прошлого года, после того, как его контракт с Сеарой истек, футболист находился без клуба.
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