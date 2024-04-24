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Экс-форвард Шахтера перешел в клуб второго бразильского дивизиона

Дентиньо почти год был без команды.
Сегодня, 19:18
Дентиньо / Getty Images
Дентиньо / Getty Images

Бывший форвард донецкого Шазтаря Дентиньо наконец-то нашел себе новую команду.

Как сообщает издание Globo, 35-летний бразилец подписал контракт с клубом местного второго дивизиона Амазонас. Контракт с ним рассчитан до конца этого года.

С 2022 по 2023 год Дентиньо выступал за Сеару из той же бразильской Серии Б. За этот клуб нападающий провел 9 матчей, не забив ни одного гола.

С зимы прошлого года, после того, как его контракт с Сеарой истек, футболист находился без клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер дентиньо

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