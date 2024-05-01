"Талантливый игрок с невероятным потенциалом": Гендир клуба МЛС прокомментировал аренду игрока Шахтера
Крис Олбрайт доволен сделкой по Кевину Келси.
Генеральный директор Цинциннати Крис Олбрайт поделился мыслями об аренде форварда Шахтера Кевина Келси.
По словам функционера, венесуэлец обладает сильным менталитетом и невероятным потенциалом.
Читай также: Экс-тренер Шахтера получил предложение от французского топ-клуба
"Мы очень рады, что Кевин присоединился к нам. Это талантливый молодой игрок с невероятным потенциалом, мы с нетерпением ждем сотрудничества с ним,
Это физически одаренный форвард с сильным менталитетом, который хорошо впишется в нашу команду", - цитирует Криса официальный сайт клуба
Отметим, что Келси перебрался в Цинциннати до конца этого календарного года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!