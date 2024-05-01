"Талантливый игрок с невероятным потенциалом": Гендир клуба МЛС прокомментировал аренду игрока Шахтера

Генеральный директор Цинциннати Крис Олбрайт поделился мыслями об аренде форварда Шахтера Кевина Келси.

По словам функционера, венесуэлец обладает сильным менталитетом и невероятным потенциалом.

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"Мы очень рады, что Кевин присоединился к нам. Это талантливый молодой игрок с невероятным потенциалом, мы с нетерпением ждем сотрудничества с ним,

Это физически одаренный форвард с сильным менталитетом, который хорошо впишется в нашу команду", - цитирует Криса официальный сайт клуба

Отметим, что Келси перебрался в Цинциннати до конца этого календарного года.

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