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Обиделся и ушел в раздевалку: Игрок Барселоны рассердился на Левандовски из-за отказал пробить штрафной

Торрес устроил драму после хет-трика одноклубника.
Сегодня, 15:30
Левандовски и Торрес / Getty Images
Левандовски и Торрес / Getty Images

Нападающий Ферран Торрес расстроился, что не смог выполнить штрафной удар в матче с Валенсией. Об этом сообщает

В игре, прошедшей в пятницу, Барселона победила со счетом 4:2 в рамках 33-го тура Ла Лиги. На 94-й минуте Роберт Левандовски забил четвертый гол для каталонцев со штрафного, совершив хет-трик.

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Торрес также желал исполнить штрафной, но не получил шанса из-за поляка. Из-за этого, испанский футболист ушел в подтрибунное помещение сразу после окончания матча, не поблагодарив болельщиков на трибунах.

В текущем сезоне на счету Феррана семь голов и два ассиста в 25 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски Ферран Торрес

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