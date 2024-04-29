Левандовски: Мой уход из Барселоны этим летом невозможен

Карьера Роберта Левандовски в Барселоне получается немного не такой, какой ее все себе представляли.

Все дошло до того, что появились слухи о потенциальном расставании клуба и футболиста по завершению нынешнего сезона. Однако сам 35-летний поляк решил закрыть все вопросы о своем будущем.

"Уход из Барселоны этим летом для меня точно невозможен, это не тема для обсуждений. Физически я хорошо себя чувствую. По состоянию на сегодня, так будет как минимум еще два года. Когда я физически уже не буду на наивысшем уровне, я задумаюсь ооб этом (об уходе)", - цитирует форварда Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 43 матчах Барселоны во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 20 голов и 9 результативных передач.

Ранее нападающий каталонского клуба признался, что был бы не против получить Золотой мяч за свой выдающийся сезон 2020 года.

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