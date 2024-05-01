Василий Ломаченко высказался о завершении карьеры

Для украинца каждый поединок может стать последним.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко признался, что уже задумывается о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

По словам 36-летнего спортсмена, для него каждый бой может стать последним.

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"Я слишком долго в этом виде спорта, очень долго. Очень трудно сказать, сколько еще я буду драться.

Это зависит от того, как будет чувствовать себя мое тело после еще одной тяжелой подготовки и еще одного тяжелого боя", - сказал Ломаченко.

Напомним, 12 мая Ломаченко сразится с Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее Василий дал громкое обещание перед боем.

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