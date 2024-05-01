iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Василий Ломаченко высказался о завершении карьеры

Для украинца каждый поединок может стать последним.
Сегодня, 14:58
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко признался, что уже задумывается о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь.

По словам 36-летнего спортсмена, для него каждый бой может стать последним.

Читай также: Ломаченко: Никогда не забуду ограбление в бою с Хейни

"Я слишком долго в этом виде спорта, очень долго. Очень трудно сказать, сколько еще я буду драться. 

Это зависит от того, как будет чувствовать себя мое тело после еще одной тяжелой подготовки и еще одного тяжелого боя", - сказал Ломаченко.

Напомним, 12 мая Ломаченко сразится с Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе.

Ранее Василий дал громкое обещание перед боем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лейкерс готовы дать ЛеБрону максимальное продление и задрафтовать его сына Лейкерс готовы дать ЛеБрону максимальное продление и задрафтовать его сына
Динамо победило в пятом матче подряд уверенно обыграв Верес Динамо победило в пятом матче подряд уверенно обыграв Верес
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вышел на чистое 4 место Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вышел на чистое 4 место
Один из лидеров Барселоны изъявил желание остаться в клубе Один из лидеров Барселоны изъявил желание остаться в клубе
Помочь журналистам

Видео

Гениальный ассист Крооса и дубль Винисиуса в видео голов и обзоре матча Бавария - Реал
Гениальный ассист Крооса и дубль Винисиуса в видео голов и обзоре матча Бавария - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились все четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

НБА17:43
Лейкерс готовы дать ЛеБрону максимальное продление и задрафтовать его сына
Украина17:28
Динамо победило в пятом матче подряд уверенно обыграв Верес
Украина17:15
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вышел на чистое 4 место
Европа16:51
Один из лидеров Барселоны изъявил желание остаться в клубе
Европа16:43
Лунин близок к согласованию нового контракта с Реалом
Киберспорт16:20
ESL Pro League Season 19: Natus Vincere обыграли австралийцев, Monte проведет свой матч позже
Европа16:12
"Бро, ты не в Испании": Экс-форвард Зари потроллил одноклубника за внешний вид
Киберспорт16:10
NaVi обыграли FlyQuest в рамках ESL Pro League Season 19
Другие страны15:55
"Талантливый игрок с невероятным потенциалом": Гендир клуба МЛС прокомментировал аренду игрока Шахтера
Европа15:50
Нойер поддержал Ким Мин Чжэ после ошибки в матче с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK