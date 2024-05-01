Лидера Манчестер Юнайтед заметили в ночном клубе с колумбийской моделью

Нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда заметили в одном из ночных клубов вместе с известной колумбийской моделью Эрикой Корреа.

По данным издания The Sun, футболиста вместе с девушкой увидели журналисты в VIP-ложе заведения, где пара смогла уединиться.

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Как только Маркус привлек внимание окружающих, ему и его спутнице пришлось покинуть клуб через задний ход.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

В текущем сезоне на счету 26-летнего англичанина семь голов и два ассиста в 31 матче АПЛ.

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