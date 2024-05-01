Нойер поддержал Ким Мин Чжэ после ошибки в матче с Реалом

Голкипер Баварии Мануэль Нойер высказался об ошибке защитника Ким Мин Чжэ в матче с Реалом (2:2).

"Мы только что поговорили с ним. Тухель тоже довольно откровенно поговорил с ним в раздевалке. Не то чтобы он держал ситуацию в секрете. Мы совершаем ошибки, это часть футбола. Но это не значит, что он будет плохо играть в следующих матчах".

Читай также: Лунин прокомментировал итог матча против Баварии

"Сегодня он тоже временами играл очень хорошо. Он не принимал верных решений в ключевых ситуациях, но мы его поддержим", – сказал немец в интервью Sport1.

Напомним, по ошибки Ким Мин Чжэ привели к двум пропущенным голам Баварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!