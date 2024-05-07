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"Не могу дождаться": Усик обратился к Фьюри за полторы недели до боя

Украинскому чемпиону не терпится наконец-то встретиться с британцем в ринге.
Сегодня, 16:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик уже вскоре проведет бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Поединок за звание бесспорного чемпиона дивизиона состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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За полторы недели до боя украинский боксер обратился к своему оппоненту в предвкушении будущей схватки.

"Не могу дождаться, чтобы наконец-то увидеть тебя в ринге", - написал Усик в Instagram.

Ранее сообщалось, что IBF лишит своего титула победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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