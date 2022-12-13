Усику назначили обязательного претендента на пояс по линии WBA

Сейчас украинец готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила обязательного претендента по своей линии для чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Организация постановила, что украинец, который сейчас готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, должен провести защиту пояса против регулярного чемпиона WBA британца Даниэля Дюбуа.

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"Комитет Всемирной боксерской ассоциации (WBA) постановил провести бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом Даниэлем Дюбуа", - говорится в заявлении организации.

The World Boxing Association (WBA) Championships Committee ordered the Heavyweight world title fight between Super Champion Oleksandr Usyk and Champion Daniel Dubois #UsykDubois — WBA Boxing (@WBABoxing) December 13, 2022

Отметим, ранее Усику также назначили обязательного претендента по линии IBF в лице хорвата Филипа Хрговича.

Ранее менеджер Александра Усика озвучил сроки и варианты места проведения боя с Тайсоном Фьюри.