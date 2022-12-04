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Арум: Хргович не помешает бою Усика и Фьюри

Комментарий известного промоутера.
Сегодня, 13:26
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что Филипп Хргович не помешает проведению боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ранее сообщалось, что IBF решила провести бой между украинским боксером и претендетом из Хорватии.

Однако Арум сообщил, что самолично видел письмо от WBA к IBF, в котором ассоциация подчеркнула, что сейчас именно их время. Таким образом промоутер опроверг информацию, которую ранее представил Калле Зауэрланд.

"Хргович не станет препятствием, поскольку WBA сообщила IBF, что это не их время. Сейчас очередь обязательной защиты титула WBA. Я думаю, что там обязательным претендентом является Дюбуа или Джойс, кто-то из них. И они дадут разрешение на проведение объединительного боя. WBA на самом деле отправила официальное письмо IBF, и нам выпала честь увидеть его копию.

Калле Зауэрланд сказал, что идут переговоры о бое Хргович – Усик в Хорватии? Я в это не верю. Зауэрланд – хороший парень, но нельзя верить его словам", - сообщил Арум.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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