Промоутер Хрговича считает, что IBF не пойдет на уступки ради боя Усик - Фьюри

Калле Зауэрланд не сомневается, что его подопечный получит шанс на титульный поединок.

Калле Зауэрланд, промоутер хорватского супертяжеловеса Филиппа Хрговича, поделился мнением о том, что его подопечный может выйти в ринг с Александром Усиком.

По словам функционера, он уверен, что IBF не пойдет на уступки ради поединка за титул бесспорного чемпиона мира между украинцем и британцем Тайсоном Фьюри.

"Мы намерены делать все, как положено. Они вынесли свой приговор. IBF очень строги и следуют своим правилам. Ситуация предельно ясна. Посмотрите исторические примеры. Тайсону Фьюри, который победил Владимира Кличко, пришлось отказаться от титула".

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"IBF отнесутся к этому очень серьезно и мы также относимся к этому очень серьезно. Филипп долго ждал этой возможности. Мы рады, что он получит шанс стать чемпионом мира", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Напомним, ранее IBF назначила Филиппа Хрговича официальным претендентом на чемпионский титул по их версии, которым владеет Александр Усик. Ранее промоутер украинца отреагировал на назначение Хрговича обязательным претендентом.