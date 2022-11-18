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Хирн: Команды Усика и Фьюри сделают все возможное, чтобы избежать Хрговича

Функционер не сомневается, что ситуация в супертяжелом весе разрешится.
Сегодня, 10:50
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о возможном поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционеры, именитые боксеры сделают все, чтобы не провести бой с обязательным претендентом на пояс IBF Филипом Хрговичем.

"Конечно, команды Усика и Фьюри сделают все возможное, чтобы избежать Филипа Хрговича, ведь они хотят устроить большой бой. Для нас это сложно, так как, конечно же, нам нужно сделать работу для Хрговича. Но мы также очень хорошо знаем команду в Саудовской Аравии. Они будут очень усердно работать, чтобы устроить бой за звание абсолютного чемпиона. Я говорил с ними, и, конечно, они переживают".

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"Этот бой очень важен для бокса, но в то же время Филип Хргович - обязательный претендент. Я уверен, что последует решение. И мы также говорим о хронологии событий. Вероятно, есть еще обязательная защита WBA с участием Даниэля Дюбуа. Такое случается, когда проходят унификации и бои за звание абсолютного чемпиона. Но я уверен, что мы сработаемся", - приводит слова Хирна Matchroom Boxing.

Ранее авторитетный промоутер назвал сроки проведения боя между Усиком и Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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