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Промоутер назвал сроки проведения боя между Усиком и Фьюри

Боб Арум не видит причин не организовать поединок за звание абсолютного чемпиона.
Вчера, 23:44
Боб Арум / Getty Images
Боб Арум / Getty Images

Промоутер Боб Арум поделился мыслями по поводу объединительного боя между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона должен состояться в конце февраля или начале марта 2023 года.

"Я думаю, что все на стороне Фьюри так и считают, что поединок тогда и состоится. И поскольку Эгис Климас мой хороший друг - и, кстати, Усик тоже - я знаю, что они тоже согласны с этим.

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Поэтому я не вижу никаких препятствий для того, чтобы провести этот бой где-нибудь до Рамадана. Это хочет сделать Тайсон, и это хочет сделать Усик. Так что было бы безумием не организовать бой или в последнюю неделю февраля, или в первую неделю марта.

Эти бои опасны, потому что это супертяжелый вес, и эти большие ребята обладают потрясающей силой. И если вы не будете осторожны, вас могут ударить по подбородку и нокаутировать", - цитирует Арума Boxing Scene.

Ранее Тайсон Фьюри назвал наиболее вероятное место проведения боя с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Боб Арум

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