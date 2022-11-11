Усик заработает рекордный гонорар, если проведет бой с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился подробностями организации боя своего подопечного с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам функционера, украинский боксер заработает рекордный гонорар в карьере, если проведет поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона.

"Финансовое предложение о бое с Фьюри привлекательнее, чем с Джошуа. Это очевидно, поскольку в боксе всегда существует динамичная шкала. Каждый боксер-профессионал, который подписывал контракт, знает, что если ты выиграл первый поединок, то в следующем получаешь коэффициент, через бой - еще коэффициент. Дерешься за титул чемпиона мира - такие деньги, дерешься за абсолютного чемпиона - в контракте даже не оглашаются деньги, вообще непонятно, как много может быть".

Читай также: Рой Джонс включил Усика в список лучших действующих боксеров

"Здесь будут фиксированные цифры, как и в поединке с Джошуа. Фиксированные цифры, когда все стороны получают свои четко оговоренные гонорары, а все доходы, связанные с реализацией поединка, принадлежат организаторам, которые и гарантируют эти цифры", - сказал Красюк на подкасте BoxOffice.

Ранее стали известны причины, которые могут помешать организации боя Усика с Фьюри.