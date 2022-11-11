Стали известны причины, которые могут помешать организации боя Усика с Фьюри

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о возможном поединке украинца с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, среди причин, которые могут сорвать поединок за звание абсолютного чемпиона, преобладает позиция британского боксера.

"Со стороны Усика у нас есть полное согласие на этот бой, понимание сроков подготовки. Наверное, как всегда, как в любом тренировочном лагере возможны травмы, которые могут отодвинуть дату поединка. Но мы знаем профессионализм, с которым команда подходит к подготовке. Поэтому вероятность травм не настолько высока".

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"Что касается Тайсона Фьюри, здесь может быть намного больше аргументов. Во-первых, он может уйти на пенсию. Он уже ходил раза три-четыре. Во-вторых, он точно так же может получить травму. Однако травма Фьюри - это не только тренировочный лагерь, но и поединок с Чисорой. В-третьих, Фьюри может упереться и говорить о неисполнимых финансовых амбициях, которые невозможно будет выполнить, и тем самым будет уходить от поединка с Усиком", - сказал Красюк на подкасте BoxOffice.

Ранее стала известна потенциальная дата боя Усик - Фьюри.