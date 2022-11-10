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Стала известна потенциальная дата боя Усик - Фьюри

Александр Красюк поделился подробностями переговоров с британской командой.
Сегодня, 11:05
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), поделился мнением о возможном поединке украинца и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО).

По словам специалиста, сейчас ведутся переговоры, на которых обсудили потенциальные даты боя.

"Мы имеем сейчас рабочие даты. Это промежуток времени с 18 февраля по 4 марта. Это три уикенда. 18, 25 февраля и 4 марта. В любую из этих суббот может состояться поединок".

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"Пока что рабочей датой является 18-е число, но финально мы утвердимся после поединка 3 декабря (бой между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой - прим.)", - рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу  BoxOffice.

Ранее сообщалось, что Усик высказался об организации боя с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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