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"Придется как-то договориться": Усик высказался об организации боя с Фьюри

Украинец надеется подраться с британцем за статус абсолютного чемпиона.
Сегодня, 20:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал потенциальный поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинский боксер выразил надежду, что сторонам удастся согласовать все условия и бой состоится.

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"Нам придется как-то договориться. Спорт - это спорт, а бизнес - это бизнес. Для меня бокс - это просто спорт, а для тех, кто его организовывает - большой бизнес. 

На ринге два боксера. И их работа - боксировать. Все остальное - это организаторы, спонсоры и многие другие факторы, которые необходимо учитывать. Как только все уладится, мы договоримся, подпишем официальные документы и будем работать", - приводит слова Усика Interia.

Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас сообщил, когда может состояться бой с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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