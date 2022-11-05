"С нашей стороны все сделано": Менеджер Усика оценил готовность к организации боя с Фьюри
Эгис Климас поделился подробностями о поединке за звание абсолютного чемпиона.
Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас высказался по поводу боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.
По словам представителя украинского боксера, они готовы взяться за организацию этого поединка и ждут согласия британца.
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"С нашей стороны все сделано. Абсолютно все", - приводит слова Климаса Майкл Бенсон в своем Twitter.
"Осталось только, чтобы один человек сказал: "Да, мы готовы". Это Фьюри", - добавил менеджер украинского чемпиона.
Ранее Александр Усик сообщил, когда может состояться его бой с Тайсоном Фьюри.