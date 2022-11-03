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Усик озвучил сроки проведения боя с Фьюри

Украинский и британский чемпионы могут сойтись в поединке за звание абсолюта.
Вчера, 22:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил о готовности встретиться в объединительном бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, он рассчитывает сразиться с британцем в конце зимы или начале весны следующего года.

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"Фьюри опасен. Он велик, он хитер, он опасен. Сейчас я не могу сказать, что знаю о нем, потому что он это услышит. В настоящее время идет большая стратегия.

Я хочу с ним боксировать, и нам нужно объединить пояса. Я думаю, что это будет в новом году - конец февраля или начало марта", - сказал Усик в комментарии ESPN.

Ранее Фьюри рассказал, почему сейчас не удалось устроить бой с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик
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