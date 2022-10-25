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Стал известен потенциальный соперник Усика, если бой с Фьюри сорвется

Сергей Лапин высказался о перспективах украинского чемпиона.
Сегодня, 07:23
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Сергей Лапин, член тренерского штаба обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о возможном поединке своего подопечного с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, украинец может вернуться в первый тяжелый дивизион, если его бой с британцем не состоится.

"Усик уже восстановился после боя с Джошуа. Он поддерживает форму и сейчас занимается благотворительностью. Он также ждет, когда у болтуна Тайсона Фьюри наконец-то появится смелость разделить с ним ринг. Тем временем Фьюри дерется с Дереком Чисорой. Это неинтересный бой. Кому он понравится? Тайсон ищет легкие поединки".

Читай также: Промоутер Усика объяснил, почему Фьюри отказался от поединка с Александром

"В следующем году наш приоритет - бой за звание абсолютного чемпиона с Тайсоном Фьюри. Это главная цель. Если по какой-то причине этот поединок не состоится, то мы надеемся, что впереди все равно будут очень интересные бои. Например, Александр мог бы вернуться в первый тяжелый вес, но только ради боя с Саулем Альваресом. Это единственный боец, ради которого Усик вернулся бы в крузервейт", - приводит слова Лапина Boxing 247.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри планирует обсудить с Усиком и его менеджером будущий бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сергей Лапин
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