Промоутер Фьюри планирует обсудить с Усиком и его менеджером будущий бой

Чемпионы супертяжелого дивизиона могут встретиться в ринге в следующем году.

Глава компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о планах по организации боя с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

По словам промоутера, в ближайшее время он планирует встретиться с украинским боксером и его менеджером Эгисом Климасом, чтобы обсудить будущий поединок.

"Я считаю Александра Усика очень хорошим другом, потому что он лучший друг Василия Ломаченко. Они очень близки, выступали на тех же Олимпийских играх, у них общий менеджер Эгис Климас, который является нашим очень хорошим другом. Так совпало, что мы будем организовывать следующий бой Ломаченко 29 октября на арене Madison Square Garden.

Читай также: Усик получил специальный пояс от WBC

Эгис и Усик будут там. Мы устроим с ними ужин, вероятно, в четверг перед боем. У нас с ними состоится очень длинный разговор по поводу их планов и когда они заинтересованы устроить бой с Фьюри. По предварительным разговорам с ними обоими я знаю, что они хотят боя против Тайсона Фьюри.

Если у кого-то и есть хорошие шансы против Фьюри, то это Александр Усик", - приводит слова Арума Sky Sports.

Отметим, ранее Александр Усик назвал Тайсона Фьюри своим приоритетным соперником на ближайший бой.