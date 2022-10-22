Усик получил специальный пояс от WBC

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получил очередной пояс.

Украинский боксер провел в Лос-Анджелесе благотворительный вечер, чтобы собрать средства для Украины. На этом мероприятии Усик получил особенный пояс от Всемирного боксерского совета (WBC), который ему вручил президент организации Маурисио Сулейман.

"В 2018 году WBC провел Конгресс в Киеве. Мы создали этот пояс WBC, поскольку Виталий Кличко, Владимир Кличко, Ломаченко, Гвоздик и Александр Усик - герои своей страны. Этот пояс, мой дорогой чемпион, представляет сердца 170 стран, которые признают тебя героем человечества. Пусть бог и дальше всегда благословляет тебя на успех. Мы желаем тебе удачи", - сказал Сулейман.

Стоит отметить, что Усик попозировал с сине-желтым поясом, а затем покинул сцену.

Ранее сообщалось, что Фьюри включил Усика в список желаемых соперников на следующий год.