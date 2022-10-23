Усик назвал имя приоритетного соперника на ближайший бой

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик дал комментарий по поводу своих ближайших поединков.

По словам украинского боксера, прежде всего его интересует встреча в ринге с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, после чего можно будет подумать о бое с Деонтеем Уайлдером.

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"Я разберусь с Тайсоном Фьюри, потом будем общаться с Деонтеем Уайлдером", - сказал Усик в комментарии ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Фьюри включил Усика в список желаемых соперников на следующий год.