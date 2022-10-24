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Промоутер Усика объяснил, почему Фьюри отказался от поединка с Александром

Александр Красюк заявил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира мог состояться в феврале текущего года.
Сегодня, 11:30
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
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Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о том, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри отказался от поединка с его подопечным в феврале этого года.

По словам функционера, британскому боксеру советовали не принимать вызов украинского спортсмена.

"Фьюри долго не выступал: не спешил, отдыхал, проводил время с семьей. И он не воспользовался первым шансом год назад, а теперь говорит: "Я предлагал ему бой". Он никогда не предлагал драться. Предложение поступило из Саудовской Аравии, и мы на него согласились.

Фьюри предложили бой за звание абсолютного чемпиона. Диллиан Уайт был готов отойти в сторону, Энтони Джошуа был готов отойти в сторону. Все было готово, чтобы устроить бой в феврале. Я не могу сказать, что он напуган. Но я слышал слухи, что ему советовали не выходить на бой так рано, оставаться активным и готовиться к Усику".

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Красюк в преддверии возможном боя с Фьюри отметил навыки украинского боксера.

"Усик - человек с навыками. У него есть мощь, но это не главное его достоинство. Боксерский интеллект, скорость, навыки - вот что главное", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри планирует обсудить с Усиком и его менеджером будущий бой.

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