"С ума сошел": Усик отреагировал на анонс боя Фьюри - Чисора
Украинец лаконично ответил о предстоящем поединке британского чемпиона.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри провести третий бой с Дереком Чисорой.
По словам украинского спортсмена, у него нет мыслей по поводу этого боя.
"Я вообще ничего не думаю по поводу этого боя. Тайсон Фьюри с ума сошел", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.
Отметим, что поединок Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне (Англия).
Ранее сообщалось, что британский боксер жестко высказался о бое с Усиком.