"С ума сошел": Усик отреагировал на анонс боя Фьюри - Чисора

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри провести третий бой с Дереком Чисорой.

По словам украинского спортсмена, у него нет мыслей по поводу этого боя.

"Я вообще ничего не думаю по поводу этого боя. Тайсон Фьюри с ума сошел", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Отметим, что поединок Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне (Англия).

Ранее сообщалось, что британский боксер жестко высказался о бое с Усиком.