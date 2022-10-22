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"С ума сошел": Усик отреагировал на анонс боя Фьюри - Чисора

Украинец лаконично ответил о предстоящем поединке британского чемпиона.
Сегодня, 09:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал решение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри провести третий бой с Дереком Чисорой.

По словам украинского спортсмена, у него нет мыслей по поводу этого боя.

"Я вообще ничего не думаю по поводу этого боя. Тайсон Фьюри с ума сошел", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Отметим, что поединок Фьюри и Чисоры состоится 3 декабря в Лондоне (Англия).

Ранее сообщалось, что британский боксер жестко высказался о бое с Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дерек Чисора
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